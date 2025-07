Egitto arrestata danzatrice del ventre italiana per offesa alla morale

In un caso che ha fatto scalpore, l’Egitto ha arrestato la danzatrice del ventre italiana Linda Martino, accusata di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza. Le autorità locali sostengono che i social media della ballerina siano pieni di video considerati provocatori e indecenti. Nata da padre egiziano e con una carriera artistica internazionale, Martino si trova ora al centro di un dibattito tra libertà di espressione e norme culturali. La vicenda continua a suscitare polemiche e riflessioni sulla libertà artistica nel contesto culturale egiziano

Le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato la danzatrice del ventre Linda Martino con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società. È quanto riportano alcuni media locali. Secondo le prime ricostruzioni date dalle autorità, la donna è stata indagata per aver condiviso sui social video descritti come “indecenti” e “provocatori”. Martino è una ballerina nata da padre egiziano e possiede sia la cittadinanza egiziana che quella italiana. Ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. In Egitto gode di grande popolarità e ha oltre due milioni di follower su Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, arrestata danzatrice del ventre italiana per offesa alla morale

