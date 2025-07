El Aynaoui la Roma fa sul serio | chi è il centrocampista rivelazione del Lens

La Roma fa sul serio e punta a rivoluzionare il centrocampo con decisione. Con il raduno alle porte, i giallorossi accelerano sul mercato, mettendo nel mirino uno degli talenti più promettenti della Ligue 1: Neil El Aynaoui del Lens. Un nome che già fa parlare di sé, simbolo di una nuova ambizione e di un progetto ambizioso. Il dialogo tra le parti continua, lasciando intendere che questa trattativa potrebbe segnare una svolta importante per la squadra di Gasperini.

La nuova Roma di Gasperini inizia a prendere forma a centrocampo. Con il raduno alle porte, Massara accelera sul mercato e guarda con decisione al campionato francese. L’ultimo obiettivo si chiama Neil El Aynaoui, classe 2001 del Lens, uno dei profili più interessanti emersi nelle ultime due stagioni in Ligue 1. L’interesse è concreto: la Roma ha già presentato una prima offerta ufficiale da circa 20 milioni, respinta dai francesi, ma il dialogo è aperto e nei prossimi giorni si attendono nuovi contatti. Un talento cresciuto all’ombra di Nancy. Nato il 2 luglio 2001 a Nancy, Neil El Aynaoui porta nel sangue il DNA dello sport: è figlio dell’ex tennista marocchino Younes El Aynaoui, numero 14 al mondo nel ranking ATP nel 2003. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui, la Roma fa sul serio: chi è il centrocampista rivelazione del Lens

In questa notizia si parla di: aynaoui - roma - serio - centrocampista

El Aynaoui nel mirino della Roma: primo assalto da 20 milioni, ma il Lens resiste - La Roma punta forte su Neil El Aynaoui, giovane talento francese nel mirino dei giallorossi. Con un’offerta da 20 milioni già formulata, il club capitolino dimostra determinazione nel rafforzare il centrocampo, puntando su un profilo in crescita e con ampi margini di miglioramento.

Roma, occhi su El Aynaoui per il centrocampo. Offerti 20 milioni di euro; Roma, chi è El Aynaoui: il centrocampista figlio d'arte che ha stregato Massara; La Roma su El Aynaoui, c'è la prima offerta al Lens: le ultime.

Roma, offerti 20 milioni per El Aynaoui: chi è l'obiettivo dei giallorossi - El Aynaoui è un centrocampista centrale ma può giocare anche davanti alla difesa o come trequartista. Come scrive tag24.it

Roma, occhi su El Aynaoui per il centrocampo. Offerti 20 milioni di euro - Con Paredes sempre più orientato verso il ritorno al Boca Juniors, la Roma è a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo. Si legge su informazione.it