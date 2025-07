L’Ucraina sta perdendo anche la guerra della propaganda

L’immagine internazionale dell’Ucraina si sgretola sotto i colpi della propaganda e delle tensioni diplomatiche. Durante il primo incontro di febbraio alla Casa Bianca, Donald Trump ha messo in discussione il ruolo di Zelensky, evidenziando come la narrazione ufficiale fatichi a mantenere compatto il fronte occidentale. La guerra non è solo sul campo di battaglia, ma anche nell’arena delle parole e delle alleanze, dove la vittoria sembra allontanarsi sempre più.

Durante il primo incontro di febbraio alla Casa Bianca, Donald Trump aveva bullizzato Volodymyr Zelensky, mettendo tra l’altro in chiaro come il presidente ucraino non avesse nemmeno in mano le carte per aprire bocca nell’Oval Office, figurarsi per raggiungere l’obiettivo del Piano della vittoria, presentato lo scorso autunno direttamente a Joe Biden, che prevedeva la sconfitta della Russia, con il respingimento delle forze del Cremlino fuori dal Donbass e dalla Crimea. Alla fine di giugno, al vertice Nato, Zelensky ha spiegato a Trump che Vladimir Putin non sta vincendo la guerra e l’ Ucraina ha ancora bisogno del sostegno statunitense, che il nuovo inquilino della Casa Bianca ha di fatto azzerato dall’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ucraina sta perdendo anche la guerra della propaganda

In questa notizia si parla di: ucraina - perdendo - guerra - propaganda

Così Kiev ha distrutto i bombardieri russi. L’Ucraina che sta perdendo la guerra sa ancora colpire - Kiev dimostra di avere ancora un'arma potente: la strategia. Mentre le battaglie sul campo si intensificano, l'abilità di pianificare attacchi mirati è fondamentale nel contesto globale attuale.

Guerra Ucraina, la Russia: «Uccisi 500 soldati di Kiev in un solo giorno». Trump: Putin preoccupato dalle sanzioni Vai su Facebook

Mosca perde, Kiev vince: chi bara sulla guerra, quando la propaganda è più forte delle armi. La ‘cricca del Cremlino’ vuole umiliare la Russia; Santoro: “Quel genio della Von der Leyen ci indebita per comprare armi”; La rissa Trump-Zelensky oltre la propaganda.

L’Ucraina sta perdendo anche la guerra della propaganda - Durante il primo incontro di febbraio alla Casa Bianca, Donald Trump aveva bullizzato Volodymyr Zelensky, mettendo tra l’altro in chiaro come il presidente ucraino non avesse nemmeno in mano le carte ... Si legge su msn.com

Guerra Ucraina Russia, Trump ha parlato con Zelensky: "Aiutare con la difesa aerea" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump ha parlato con Zelensky: 'Aiutare con la difesa aerea' ... Lo riporta tg24.sky.it