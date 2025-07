Ndoye Inter l’idea per l’erede di Dumfries sta per tramontare? Napoli pronto all’assalto | vuole chiudere quel doppio colpo

L’Inter si fa largo tra le possibili alternative per sostituire Dumfries, ma l’ombra di Napoli si fa sempre più grande. Il club partenopeo, deciso a blindare il suo reparto offensivo, sta per chiudere un doppio colpo strategico sulle fasce, puntando a rafforzare ulteriormente la propria rosa dopo la cessione di Kvaratskhelia. La corsa ai rinforzi è in pieno svolgimento: chi riuscirà a mettere le mani sui talenti desiderati?

sulle fasce. Il Napoli è pronto a rifondare il proprio reparto offensivo con due innesti di spessore, individuati per colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain per circa 70 milioni di euro più bonus. Dopo mesi di valutazioni e trattative, il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di puntare su Noa Lang e Dan Ndoye come protagonisti della nuova fase d’attacco azzurra. Quest’ultimo è tornato tra le idee del mercato Inter dopo le ultime novità riguardanti la clausola rescissoria da 25 milioni per Dumfries fino a metà luglio: i partenopei mantengono però un certo vantaggio sullo svizzero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ndoye Inter, l’idea per l’erede di Dumfries sta per tramontare? Napoli pronto all’assalto: vuole chiudere quel doppio colpo

In questa notizia si parla di: napoli - pronto - inter - idea

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento del Napoli, Conte sarebbe stuzzicato dall'idea, ma potrebbe farsi solo a determinate condizioni come un prestito con diritto di riscatto e pagamento dell'ingaggio cinquanta e cinquanta. Vai su Facebook

Diretta live calciomercato 12 giugno 2025, sgarbo Juve e il Milan tenta Perin, idea Retegui. Napoli, ufficiale De Bruyne; Sacchi chiama Conte: «Pronto Antonio? Il Napoli incanta»; Criscitiello: E' grave che l'Inter è senza idee e punta Fabregas, sapeva di Inzaghi da aprile.

Inter, idea Carnesecchi in caso di addio di Sommer. L'Atalanta pensa a Becao in uscita dal Fenerbahce - Retegui: dall'Arabia proposto un ingaggio da 15 milioni a stagione ... Lo riporta bergamo.corriere.it

Inter, no a una super offerta del Napoli per Pio Esposito: le cifre e il retroscena - Anche il Napoli ha fatto un tentativo per Pio Esposito nelle scorse settimane: muro altissimo dell'Inter, no secco a quest'offerta ... Come scrive fcinter1908.it