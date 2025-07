Cina | Chongqing cyber-angurie rinfrescano notte estiva

Nella calda notte estiva di Chongqing, uno spettacolo mozzafiato illumina il cielo: oltre 1.000 droni colorati si trasformano in succose angurie, regalando un suggestivo show visivo. Questo innovativo evento combina tecnologia e creatività , offrendo un’esperienza unica sotto le stelle. Per scoprire di più e immergerti in questa magica atmosfere, visita il video completo all’indirizzo indicato. La Cina dimostra ancora una volta di saper sorprendere con intuizione e fantasia.

Oltre 1.000 droni colorati hanno assunto la forma di fette di anguria nel cielo notturno di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633978663397862025-07-07cina-chongqing-cyber-angurie-rinfrescano-notte-estiva Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Chongqing, cyber-angurie rinfrescano notte estiva

In questa notizia si parla di: cina - chongqing - cyber - angurie

Cina: Chongqing, scoperti centinaia di rari alberi in via di estinzione - A Chongqing, nel sud-ovest della Cina, sono stati recentemente scoperti centinaia di alberi di Davidia involucrata, considerati fossili viventi con una storia di 10 milioni di anni.

Cina: Chongqing, cyber-angurie rinfrescano notte estiva - 000 droni colorati hanno assunto la forma di fette di anguria nel cielo notturno di Chongqing, nel sud- Secondo romadailynews.it

Anguria: in Cina esplodono i cocomeri - greenMe - Letteralmente, soprattutto in Cina dove da qualche tempo i cocomeri sembra stiano davvero subendo ... Lo riporta greenme.it