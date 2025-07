Wimbledon Cobolli avanti contro Cilic | primo set chiuso per 6-4

Oggi il tennis italiano scrive una pagina memorabile a Wimbledon: per la prima volta tre talenti azzurri raggiungono gli ottavi, con Cobolli che si impone su Cilic. La sfida tra giovani promesse e veterani storici si fa avvincente, regalando emozioni e speranze in vista di una storica giornata. È il momento di tifare Italia e scoprire cosa riserverà questo straordinario torneo.

Quella di oggi è una giornata storica per il tennis italiano. Per la prima volta tre azzurri disputeranno gli ottavi di finale di Wimbledon: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Il primo a scendere in campo è il ragazzo romano, impegnato contro l'ex numero 3 del mondo e finalista a Londra nel 2017, Marin .