Lampada cade da un lampione uomo colpito alla testa | portato in ospedale codice rosso

Una scena improvvisa e drammatica si è verificata questa mattina a Prato, quando una lampada caduta da un lampione ha colpito un uomo di 73 anni alla testa, provocandogli ferite gravi. Immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Stefano, la sua condizione resta critica. L’incidente, avvenuto in viale Montegrappa, solleva ancora una volta il dilemma sulla sicurezza urbana e l’importanza di manutenzioni tempestive.

Prato, 7 luglio 2025 - Un uomo di 73 anni è stato colpito alla testa da una lampada caduta da un lampione ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Stefano per le ferite riportate. È successo questa mattina, attorno alle 10, in viale Montegrappa, all’altezza della rotatoria con viale della Repubblica, mentre il pedone stava tranquillamente camminando (aveva appena attraversato la strada). La lampada si è improvvisamente staccata dal lampione e lo ha colpito alla testa. L'uomo, sanguinante ma cosciente, è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che ha deciso di trasportarlo in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lampada cade da un lampione, uomo colpito alla testa: portato in ospedale, codice rosso

