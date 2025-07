Libri scolastici 2025 2026 editori | Aumento prezzi in linea con l’inflazione

I libri scolastici per il biennio 2025/2026 si confermano in linea con l’inflazione, con un aumento medio dell’1,7% per la scuola primaria e dell’1,8% per le superiori. Questo adeguamento riflette la crescita dei prezzi secondo le stime Istat, garantendo un equilibrio tra qualità e sostenibilità. Il prezzo dei testi sarà più accessibile, ma è importante restare aggiornati per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico.

Libri scolastici 20252026: l’aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2025 è dell’1,7% per la scuola secondaria di primo grado e dell’1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, in linea con l’inflazione (1,7% a maggio su base annua, stima preliminare di Istat). Lo comunica l’Associazione Italiana Editori (Aie) sulla base dei prezzi di listino forniti dagli editori e trasmessi al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il prezzo stabilito nel mese di gennaio. Aie ricorda che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini ad Aie, che li condivide con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libri scolastici 2025/2026, editori: “Aumento prezzi in linea con l’inflazione”

