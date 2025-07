Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti di nuovo genitori | è nata Lea

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti accolgono con gioia la loro seconda figlia, Lea, nata il 5 luglio, un nuovo dono di amore e felicità per la famiglia Ferragni-Nicoletti. Dopo l’annuncio sui social, l’entusiasmo si diffonde tra amici e fan, pronti a condividere questa meravigliosa notizia. La piccola si aggiunge a Edoardo, portando ancora più brillantezza nel cuore di questa famiglia felice. La gioia è davvero contagiosa!

Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita, una bambina che hanno chiamato Lea e che va ad aggiungersi a Edoardo, nato nel 2022. A dare l’annuncio su Instagram è stata proprio la coppia, spiegando che la piccola è venuta al mondo lo scorso 5 luglio.ù Ad aggiungersi alla gioia per la nascita, ovviamente, anche le sorelle Chiara e Valentina Ferragni, che si sono immortalate sui social con la nipotina neonata. “Benvenuta al mondo Lea – scrive in inglese l’imprenditrice digitale – Così orgogliosa di essere zia per la seconda volta”. “Zia per la quarta volta” è invece la caption scelta dalla terza sorella Ferragni, Valentina, che dopo Edoardo, Leone e Vittoria stringe quindi l’ultima arrivata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it