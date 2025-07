Una battaglia di verità sulle aree interne patrimonio nazionale | dal governo soldi dal Pnnr e una sferzata alle Regioni

Le Aree interne, prezioso patrimonio nazionale rappresentato dai comuni più periferici d'Italia, sono al centro di un acceso confronto tra governo e regioni. Con fondi provenienti dal PNRR, si delinea una battaglia di verità per garantire servizi essenziali come salute, istruzione e mobilità. Questa sfida, di enorme portata, richiede l'attenzione di tutti: il futuro delle nostre comunità dipende dalla capacità di investire e rilanciare queste zone.

Intorno alle cosiddette “Aree interne”, rappresentate dai comuni italiani più periferici, in termini di fruizione dei servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità), si è acceso, nelle ultime settimane, un significativo confronto, che, per l’importanza dell’argomento, crediamo vada rilanciato all’attenzione della più vasta opinione pubblica. Il tema è cruciale, in ragione della vastità e dell’importanza del fenomeno. L e Aree interessano infatti circa 4.000 Comuni italiani, nei quali abitano oltre 13 milioni di cittadini, il 23% della popolazione nazionale. E’ un’Italia profonda, ricca di risorse materiali ed immateriali (boschi e pascoli, borghi e vestigia storiche) che meritano attenzione e serietà, non certo le demagogiche polemiche di qualche politico “progressista” in cerca di pubblicità, che arriva ad evocare improbabili processi di discriminazione territoriale, connessa ad un’ingiustizia istituzionalizzata e alla rottura del patto fondativo garantito dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it