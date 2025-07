Linda Martino danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto per oltraggio alla morale

La vicenda di Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto per oltraggio alla morale, ha suscitato un forte clamore internazionale. Il Cairo, infatti, non riconoscendo la cittadinanza italiana della donna, si rifiuta di fornire aggiornamenti sulle sue condizioni detentive, creando un nuovo ostacolo alle richieste della Farnesina. Una situazione complessa che solleva importanti questioni di tutela e diritti umani, e che richiede una pronta e decisa attenzione diplomatica.

Il Cairo non riconosce Linda Martino come cittadina italiana e per questo si sta rifiutando di rispondere alle richieste della Farnesina sulle condizioni della donna in carcere in Egitto.

Linda Martino: la danzatrice del ventre arrestata in Egitto per «gli abiti indecenti e le danze provocanti» - Linda Martino, la celebre danzatrice del ventre con oltre due milioni di follower su Instagram, è considerata una star in Egitto, ma ora si trova in carcere con l’accusa di offesa alla morale.

Linda Martino, chi è la danzatrice italiana e perché è finita in manette in Egitto - È notizia delle ultime ore l’arresto al Cairo della ballerina per “offesa alla morale” a causa dei balletti pubblicati sui social: scopriamo di più su di lei. Lo riporta libero.it

