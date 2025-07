Donnarumma Juve l’agente allo scoperto | Rinnovo col PSG? Posso dirvi questo sul futuro di Gigio Rivelazione sull’obiettivo bianconero

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe riservare sorprese, con la Juventus che sogna in grande. Mentre il portiere del PSG brilla in campo e si fa strada tra i favoriti per il Pallone d’Oro, le ultime rivelazioni sull’agente svelano dettagli interessanti sul suo eventuale rinnovo. La piazza bianconera, da sempre innamorata dei portieri di classe, guarda con attenzione a questa possibile svolta: tutto può cambiare in un istante, e il suo prossimo passo potrebbe sorprenderti.

Donnarumma Juve, l’agente: «Rinnovo col PSG? Posso dirvi questo sul suo futuro». Rivelazione su uno degli obiettivi della dirigenza bianconera. In un’annata in cui la corsa al Pallone d’Oro è più incerta che mai, un nome che potrebbe sorprendere è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain, protagonista di grandi prestazioni, è stato lanciato nella corsa al prestigioso trofeo da Vincenzo Raiola, suo agente, che ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nel trionfo del PSG in Champions League. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Spor t, Raiola ha dichiarato: PALLONE D’ORO – « Per me Gianluigi merita il Pallone d’Oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve, l’agente allo scoperto: «Rinnovo col PSG? Posso dirvi questo sul futuro di Gigio». Rivelazione sull’obiettivo bianconero

In questa notizia si parla di: donnarumma - juve - agente - rinnovo

Donnarumma Juve: rinnova col Psg dopo la vittoria della Champions? L’ex obiettivo bianconero reagisce così alla domanda sul futuro, cosa ha detto - Donnarumma, fresco vincitore della Champions League, ha rinnovato il suo contratto con il PSG, lasciando i tifosi della Juventus con l'amaro in bocca.

"Non credo sia il momento per tornare..." Enzo Raiola, agente di Donnarumma, ai microfoni di Stile TV ha parlato così sul futuro del portiere ? Secondo La Gazzetta però, il rinnovo di Gigio con il PSG sarebbe tutt'altro che scontato #Donnarumma #Juventu Vai su X

? #Donnarumma può davvero lasciare il #PSG Come riportato dalla Gazzetta dello Sport non ci sono stati passi in avanti tra il portiere e il club parigino fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: l’addio è ora un’ipotesi L’ARTICOLO DI JUVENTU Vai su Facebook

Donnarumma-Inter e le voci sul futuro: la priorità rimane il rinnovo col Psg; Juventus, l'agente di Vlahovic a Torino: mercato e rinnovo, tutti gli scenari; Donnarumma, niente Inter. L'agente nega tutto: Nessun contatto.

Raiola su Donnarumma: "Merita il Pallone d'Oro. Rinnovo? Siamo ottimisti" - Vincenzo Raiola, agente di Donnarumma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: queste le sue dichiarazioni ... calciomercato.com scrive

Donnarumma, l'agente: "Dategli il Pallone d'Oro". Poi svela il suo futuro - L'agente di Donnarumma ha proposto il suo nome per il Pallone d'Oro: 'Senza di lui il Paris Saint Germain non avrebbe vinto la Champions'. Secondo msn.com