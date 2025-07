Milan le parole di Tare alla conferenza di presentazione di Allegri | LIVE News

A Casa Milan, l’attesa è finita: la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri ha preso il via, con il direttore sportivo Igli Tare che ha condiviso le sue prime impressioni. Un momento cruciale per il club, tra emozioni e strategie future. Segui il nostro LIVE testuale per scoprire tutte le parole e i dettagli direttamente dalla storia milanese.

A 'Casa Milan' conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Parla anche il direttore sportivo Igli Tare: ecco il LIVE testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le parole di Tare alla conferenza di presentazione di Allegri | LIVE News

In questa notizia si parla di: milan - tare - conferenza - presentazione

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

L’agenda del #Milan per lunedì è fitta e ricca di appuntamenti cruciali. Il momento clou della giornata, come appreso da #Milannews24, sarà senza dubbio la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore milanista, Massimiliano #Allegri, in progra Vai su Facebook

Raduno Milan LIVE: alle 13 parla Allegri; Allegri, diretta conferenza Milan: tutte le dichiarazioni in rossonero 11 anni dopo; MN - Terminato il primo allenamento di Allegri a Milanello, il tecnico diretto a Casa Milan per la....

Milan Tare: «Idee chiare sul mercato, non sarà rivoluzione; ecco cosa mi ha detto Modric» - Le parole di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo dirigente rossonero Igli Tare, nuovo ds del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Segnala calcionews24.com

Inizia l'era Allegri, l'orario ufficiale della conferenza stampa di presentazione - Milanlive.it - Inizia l’era Allegri, nuovo allenatore del Milan: in questi minuti è stato reso noto l’orario ufficiale della conferenza stampa Conferenza presentazione Allegri (ANSA) – MilanLive. Si legge su milanlive.it