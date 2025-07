Tutta colpa del rock | dal 28 agosto al cinema anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto

Preparatevi a vivere un'esperienza travolgente: "Tutta colpa del rock" conquista il grande schermo dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto. Un mix di emozioni, musica e riscatto che vi lascerĂ senza fiato. Diretto da Andrea Jublin, questo film promette di diventare il vostro nuovo must-see. Non perdete l'occasione di scoprire la storia di un ex rocker in cerca di redenzione!

Un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile. e una sola occasione per riscattarsi. “ Tutta colpa del rock ” arriva al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto, distribuito da PiperFilm. Diretto da Andrea Jublin e prodotto da Mattia Guerra, il film è una produzione Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix, ed è interpretato da Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio, Naska – per la prima volta sul grande schermo – Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina con Carolina Crescentini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

“Tutta colpa del rock” è la nuova avventura di Lillo, ad agosto al cinema; Ciné – il listino di PiperFilm, dall’apertura di Venezia a uno sguardo al 2026; Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia).

