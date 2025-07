Dumfries per l’Inter un solo auspicio! Situazione in divenire – Sky

Denzel Dumfries si conferma una pedina fondamentale per l’Inter, con la dirigenza che punta a mantenerlo a lungo. La sua crescita e il suo ruolo cruciale nel team alimentano un solo auspicio: che il suo futuro nerazzurro sia ancora lungo e ricco di successi. Tuttavia, la clausola rescissoria rimane un’incognita, lasciando il futuro del talentuoso olandese in bilico tra desiderio e realtà.

Denzel Dumfries rappresenta uno dei calciatori più importanti dell’Inter, stante la crescita registrata dall’olandese nelle sue stagioni in nerazzurro. La clausola, però, fa temere sul futuro. IL PUNTO – Denzel Dumfries dovrebbe restare all’Inter ancora per tante annate. Questa è la convinzione della dirigenza nerazzurra, che nell’olandese vede una pedina fondamentale per continuare a recitare un ruolo di primo piano negli scenari nazionali e internazionali. Tale volontà, però, potrebbe non coincidere con quella del numero 2 della squadra meneghina, dato che l’inserimento di una clausola rescissoria di 25 milioni di euro induce a pensare che l’olandese potrebbe prendere in considerazione delle offerte per il suo trasferimento in altri lidi europei. 🔗 Leggi su Inter-news.it