Alessandro Cattelan lascia la Rai e sbarca a Mediaset, portando con sé un’onda di novità e innovazione nel panorama televisivo italiano. Il suo nuovo late night promette di rivoluzionare la seconda serata, combinando intrattenimento fresco e coinvolgente con il tocco unico del conduttore. Un cambio di rotta che suscita grande interesse: cosa ci riserverà questa avventura? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante sfida.

Alessandro Cattelan sbarca a Mediaset con un nuovo late night. Ecco come sarà il programma e perché promette di rivoluzionare la seconda serata. Alessandro Cattelan è pronto a cambiare casacca. Dopo l’addio alla Rai, ufficializzato con un freddo «non c’è spazio» pronunciato dal direttore Stefano Coletta, il conduttore guarda avanti e si prepara a un nuovo inizio. Niente più Festival di Sanremo in vista per lui, travolto dall’ascesa inarrestabile di Stefano De Martino, che si è preso la scena senza lasciare briciole. Ma per Cattelan non è tempo di rimpianti. Mediaset lo ha puntato, deciso a portarlo nella propria squadra. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura?

