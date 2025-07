Cosa sappiamo sulle ricerche di Mariia Buhaiova la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino dopo lo stage

Mariia Buhaiova, giovane ucraina di 18 anni, scomparsa nel brindisino dopo uno stage in un villaggio turistico di Carovigno, è al centro delle attenzioni delle forze dell’ordine. Le ricerche, estese a tutta Italia e Europa, sono ancora in corso, mentre il suo cellulare rimane spento da oltre 24 ore. La comunità spera in un lieto fine, ma le incognite aumentano. Continua a leggere.

Mariia Buhaiova, 18 anni, risulta ancora scomparsa: le ricerche della giovane che stava svolgendo un tirocinio in stage in un villaggio turistico a Carovigno sono in corso in tutta Italia e anche in Europa. Il cellulare della ragazza è spento da 24 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ricerche - mariia - buhaiova - scomparsa

Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur - Una giovane vita scompare nel nulla a Carovigno: Mariia, 18enne ucraina impegnata in uno stage presso il villaggio Meditur, è sparita venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina.

Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa a Brindisi: cosa non torna dallo stage al villaggio alle ricerche in mare https://msn.com/it-it/notizie/italia/mariia-buhaiova-la-18enne-scomparsa-a-brindisi-cosa-non-torna-dallo-stage-al-villaggio-alle-ricerche-in-mare/ar-A Vai su X

La cercano via mare e via terra, le zone intorno al villaggio Meditur di Carovigno (Brindisi) sono scandagliate anche dall'alto e le liste passeggeri di pullman e bus sono passate al setaccio ma ancora niente. Nulla di fatto nelle ricerche di Maria Buhaiova, la dic Vai su Facebook

Il mistero di Maria, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico alla fine dello stage: ricerche anche in mare; Cosa sappiamo sulle ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino dopo lo stage; Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa a Brindisi. Lo stage al villaggio e le ricerche in ma.

Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa a Brindisi: cosa non torna dallo stage al villaggio alle ricerche in mare - Viene cercata in ogni angolo della costa di Carovigno, a nord di Brindisi, da oltre 24 ore la 18enne ucraina, Mariia Buhaiova che da venerdì ... msn.com scrive

Cosa sappiamo sulle ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino dopo lo stage - Mariia Buhaiova, ragazza di 18 anni iscritta all'università di Bratislava di origini ucraine, è scomparsa venerdì 4 luglio da un ... Secondo fanpage.it