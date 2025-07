Pavia cane malnutrito salvato dalla Guardie zoofile

Un gesto di speranza e solidarietà ha salvato una vita a Pavia. Le Guardie zoofile, intervenute prontamente dopo una segnalazione, hanno trovato un cane gravemente malnutrito in condizioni precarie, ma ora si apre un futuro di dignità e amore per lui. La storia dimostra come l’attenzione e il buon cuore possano fare la differenza. Presto, questa anima meravigliosa troverà una nuova famiglia pronta ad accoglierlo e a regalargli una seconda possibilità.

Pavia, 7 luglio 2025 – Un cane gravemente malnutrito è stato salvato dalle Guardie zoofile di Pavia e sarà presto dato in adozione. L'intervento è avvenuto alle 10 di lunedì scorso 30 giugno, ma soltanto adesso se n'è avuta notizia. Da quanto hanno fatto sapere le Guardie zoofile, che erano state avvisate attraverso una segnalazione, quando sono giunte sul posto in un'abitazione in provincia di Pavia, hanno trovato un ambiente pulito e conforme alle normative, ma si sono subito accorte delle precarie condizion i del cane, apparso visibilmente sottopeso. Il proprietario ha giustificato la magrezza dell'animale con il caldo e una presunta perdita di appetito successiva a una caduta, ammettendo tuttavia di non aver monitorato la situazione né di aver consultato un veterinario.

