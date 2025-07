Avellino Basket ufficiale l’ingaggio di Cosimo Costi

Con grande entusiasmo, l'Avellino Basket annuncia l'ingaggio di Cosimo Costi, talento toscano nato nel 2000. Con i suoi 203 centimetri di altezza e un mix di energia, atletismo e precisione nel tiro, Costi si prepara a rafforzare le rotazioni di coach Maurizio Buscaglia. La sua versatilitĂ sarĂ senza dubbio un valore aggiunto per la squadra e i tifosi, che possono aspettarsi grandi emozioni da questa nuova avventura.

Cosimo Costi è ufficialmente un giocatore dell' Avellino Basket. L'ala toscana è nata a firenza il 4 dicembre del 2000, 203 centimetri per 90 chilogrammi, andrĂ ad allungare le rotazioni del roster di coach Maurizio Buscaglia. Un giocatore duttile, che fa dell'energia e dell'atletismo le sue principali caratteristiche assieme ad un buon tiro dalla lunga distanza. "Sono veramente contento di essere stato scelto per questo importante progetto, in una piazza storica della pallacanestro italiana – le prime parole di Costi in biancoverde -. Ringrazio la societĂ e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me.