Giulia Mazzoni incoronata con il Marzocco | La musica è un atto di resistenza poetica un gesto di libertà

Giulia Mazzoni, compositrice e pianista fiorentina di fama internazionale, ha ricevuto la prestigiosa Corona del Marzocco, un simbolo di resistenza poetica e libertà culturale. Questo riconoscimento celebra il suo impegno nel valorizzare l’identità toscana attraverso la musica e l’arte, portando avanti un gesto di libertà e di orgoglio. Mazzoni, emozionata, afferma: “È una corona che non…” lasciando intuire quanto questa onorificenza rappresenti per lei.

Firenze, 7 luglio 2025 – Riconoscimento prestigioso per Giulia Mazzoni, alla quale è stata consegnata la Corona del Marzocco, per il suo contributo alla valorizzazione della cultura e dell’identità toscana, che porta avanti quotidianamente attraverso il suo lavoro artistico e professionale. Mazzoni, compositrice e pianista fiorentina di livello internazionale, non nasconde la sua soddisfazione e l’emozione per il premio: “È una corona che non indosso sul capo, ma custodisco sotto le dita: perché ogni nota mi ricordi, ogni volta che suono, quanto la musica sia un bene essenziale, capace di dare senso, bellezza e respiro al nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it