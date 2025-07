I detenuti lo hanno accolto con una standing ovation | è successo a Puff Daddy dopo la sentenza

Dopo aver trionfato in tribunale, Puff Daddy ha ricevuto un'ovazione sorprendente tra i detenuti, riflesso di un morale comunque positivo e di una vittoria contro le accuse che potevano costargli il carcere a vita. La scena, raccontata dal suo avvocato, è diventata simbolo di speranza e resilienza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il successo può essere accolto con entusiasmo e solidarietà. Un episodio che lascia senza parole e invita a riflettere sulla forza del secondo tempo.

Una standing ovation tra i detenuti e il morale comunque positivo: è questa l'immagine di Puff Daddy rilasciata dal suo avvocato. Lo scorso 5 luglio, il produttore e imprenditore americano è stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, per le quali avrebbe potuto scontare l'ergastolo. "Tutti hanno detto: 'Non vediamo mai nessuno che batte il potere". Ha ammesso il principale avvocato del cinquantacinquenne, Marc Agnifilo, a People. I detenuti fanno il tifo per lui e vedono, nella doppia assoluzione, un barlume di speranza. Intanto Puff Daddy sta lavorando su se stesso.

