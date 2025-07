Film d’azione blumhouse da 20 milioni di dollari delude arriva la versione uncut

Dopo un debutto deludente al botteghino, arriva la versione non censurata di M3GAN 2.0, il sequel di fantascienza e azione prodotto da Blumhouse. Con un budget di 20 milioni di dollari, questa nuova edizione promette scene più intense e dettagli esclusivi sulla produzione. Il ritorno della bambola AI in un contesto ancora più oscuro e inquietante suscita curiosità tra gli appassionati. Ma cosa ci riserva questa versione definitiva?

m3gan 2.0: uscita della versione non censurata e dettagli sulla produzione. Il sequel del film di fantascienza e azione M3GAN, prodotto da Blumhouse, sta per ricevere una versione non censurata, nonostante il risultato al botteghino sia stato inferiore alle aspettative. La pellicola, ambientata due anni dopo gli eventi che hanno visto la bambola dall’intelligenza artificiale diventare protagonista di una serie di omicidi, vede il ritorno di molti membri del cast originale. cast e trama del sequel. Nel nuovo capitolo, torna nel ruolo di Gemma, interpretata da Allison Williams, mentre Violet McGraw riprende il ruolo di Cady. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film d’azione blumhouse da 20 milioni di dollari delude, arriva la versione uncut

