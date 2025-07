Padova rifiuta di fare l’orale alla maturità | L’esame è una sciocchezza i voti non servono

A Padova monta la polemica: il liceo Fermi rifiuta di sostenere l’orale dell’esame di maturità, considerandolo una sciocchezza e ritenendo che i voti non siano più rappresentativi delle vere capacità degli studenti. Un gesto coraggioso di un diciannovenne che, già promosso grazie ai crediti, denuncia un sistema di valutazione che sembra distanziarsi dalla realtà dei giovani. La questione apre un vivace dibattito sul valore e la funzione dell’esame di stato.

Il diciannovenne del liceo scientifico Fermi aveva già i crediti sufficienti per essere promosso: “Questo sistema di valutazione non rispecchia le reali capacità dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padova, rifiuta di fare l’orale alla maturità: “L’esame è una sciocchezza, i voti non servono”

Padova, studente rifiuta di sostenere l'orale di maturità: "Il sistema dei voti è ingiusto" - A Padova, uno studente si rifiuta di affrontare l’orale di maturità, definendo il sistema di voti “ingiusto” e il suo esame “una sciocchezza”.

