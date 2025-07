Milan è il giorno di Allegri | la conferenza di presentazione | LIVE News

Oggi, a Casa Milan, si accendono i riflettori: Massimiliano Allegri si presenta come nuovo allenatore del Milan, portando con sé entusiasmo e sfide da affrontare. Segui in diretta il nostro LIVE testuale e scopri tutte le novità e le emozioni di questa importante conferenza stampa, evento che segna un nuovo capitolo per i rossoneri. Restate con noi, l’avventura è appena iniziata!

