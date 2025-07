Tocco sotto e gol decisivo | Roberto Baggio incanta con la 10 sulle spalle Ma è brasiliano e gioca nel Sao Luiz

Immaginate un momento di pura magia calcistica, dove il talento si manifesta in un tocco decisivo e un gol che rimarrà nella storia. È questa la straordinaria scena di Roberto Baggio, con la maglia numero 10, che alza gli occhi e firma il punteggio decisivo contro il Brasile nel 1994. Ma questa volta, non è il Divin Codino: è Roberto Baggio Ribeiro Da Silva, un eroe che ha scritto un capitolo sorprendente nel cuore del calcio internazionale.

Stop in area, tocco sotto con il portiere in uscita e gol. Roberto Baggio segna la rete vittoria nell’1-0 contro i brasiliani ed esulta con la numero 10 sulle spalle. No, nessuno qui è impazzito. E no, non abbiamo nemmeno sognato o immaginato un epilogo diverso della finale dei Mondiali nel 1994 persa dall’Italia contro il Brasile ai rigori. È successo davvero. Ovviamente non parliamo del Divin Codino, ma di un omonimo: Roberto Baggio Ribeiro Da Costa, nato il 10 gennaio del 1996 in Brasile e calciatore del Sao Luiz. Non sappiamo se il padre – vista la nazionalità – abbia deciso di “ringraziare” Baggio per l’errore dal dischetto nella finale citata dando lo stesso nome al figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tocco sotto e gol decisivo: Roberto Baggio incanta con la 10 sulle spalle. Ma è brasiliano e gioca nel Sao Luiz

