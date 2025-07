Raid in cantiere eolico nel Mugello ’50 incappucciati con coltelli’

Nel cuore del Mugello, un'ombra inquietante si staglia: tra mercoledì e giovedì scorsi, una cinquantina di individui incappucciati armati di coltelli ha messo a soqquadro un cantiere eolico, seminando paura e sconcerto. Questo raid violento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle opere strategiche, richiedendo una risposta immediata e decisa da parte delle autorità competenti. La speranza è che si faccia luce rapidamente su questo grave episodio.

