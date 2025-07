Bitcoin in rialzo Elon Musk | America Party sosterrà le criptovalute

Elon Musk si schiera a favore delle criptovalute, annunciando che il nuovo America Party adotterà un approccio innovativo verso il mercato crypto. Con il suo tipico entusiasmo, il miliardario sottolinea come le valute fiat siano ormai superate, puntando tutto sulle criptomonete come asset chiave per il futuro politico e finanziario degli Stati Uniti. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il panorama economico e politico mondiale, aprendo nuove strade di crescita e opportunità.

Il Bitcoin sarà un asset fondamentale per il neonato America Party di Elon Musk. Il miliardario ha infatti annunciato su X, rispondendo al post di un utente che gli aveva chiesto la sua posizione in merito, che il suo partito abbraccerà il mercato crypto. «La valuta fiat è senza speranza, quindi sì», ha specificato il patron di Tesla e SpaceX, che ha anche incassato l’approvazione del creatore della Dogecoin: «Entrambi i partiti principali negli Usa sono orribili e un terzo partito che li minaccia rendendoli meno terribili o addirittura con la possibilità di vittoria non può essere una brutta cosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bitcoin in rialzo, Elon Musk: «America Party sosterrà le criptovalute»

In questa notizia si parla di: bitcoin - elon - musk - america

Elon Musk afferma che America Party abbraccerà il BTC poiché la moneta fiat è senza speranza; Elon Musk fonda l’America Party e pone Bitcoin al centro della scena; Elon Musk di nuovo Pro-Bitcoin: la valuta FIAT è senza speranza.

Elon Musk fonda l’America Party e pone Bitcoin al centro della scena - La notizia che Bitcoin diventerà asset cardine per il neonato America Party fondato da Elon Musk ha provocato reazioni non indifferenti. Come scrive msn.com

Elon Musk lancia un nuovo partito politico e sposa Bitcoin. Valuta fiat “senza speranza” - Elon Musk è tornato a far parlare di sé, stavolta non con una nuova invenzione o un lancio spaziale, ma con una dichiarazione politica destinata a scuotere ... Da borsainside.com