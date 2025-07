LIVE Cobolli-Cilic 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro allunga per primo nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non risponde di dritto Cilic. 15-0 Prima vincente di Flavio! 4-3 Ace (5°). 40-15 Servizio a segno. 30-15 Palla corta sbagliata da Cilic. 30-0 Ace (4°). 15-0 Servizio vincente Cilic. 4-2 Splendido rovescio lungoriga! SU! 40-15 Risposta nei piedi e punto Cilic. 40-0 Altra prima vincente! 30-0 Che difesa del romano! Sbaglia alla fine Cilic. 15-0 Servizio vincente centrale! 3-2 In rete il rovescio del croato! BREAK. 40-A Clamorosa risposta di dritto! Un’altra chance! 40-40 Sbaglia prima il romano di rovescio nello scambio. Si dispera. Seconda 30-40 Favolosa risposta, clamoroso inside out! Palla break! 30-30 In rete il rovescio in palleggio di Cilic! 30-15 Vola via il rovescio comodo del croato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro allunga per primo nel 1° set

