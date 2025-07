Spazio commerciale la Nato accelera con i privati Tutte le opportunità raccontate da Florissi

La Nato apre le porte al settore commerciale spaziale, accelerando l’innovazione privata e offrendo nuove opportunità di crescita. Florissi ci guida attraverso i dettagli di questa svolta strategica, nata per rispondere alle sfide emergenti nel dominio spaziale con rapidità e flessibilità. La Commercial Space Strategy, presentata al Vertice dell’Aja, rappresenta un passo decisivo verso un futuro dove pubblico e privato lavorano insieme per conquistare le frontiere più avanzate.

La Nato apre le porte al settore commerciale spaziale. Nasce così la Commercial Space Strategy, un cambio di passo che vede l'Alleanza Atlantica puntare sulla velocità e sull'innovazione privata per affrontare le nuove sfide nel dominio spaziale. Presentata ed approvata ufficialmente durante il Vertice dell'Aja (24-25 giugno 2025), la strategia nasce dall'esigenza di rispondere rapidamente a minacce sempre più sofisticate e di integrare rapidamente capacità spaziali all'avanguardia, sfruttando le tecnologie offerte da aziende private che operano in modo agile e innovativo. La Nato, consapevole che le tradizionali procedure di procurement militare sono spesso inadeguate ad un ambiente spaziale che evolve a ritmi elevatissimi, ha scelto di affidarsi al dinamismo dei privati per rafforzare la propria capacità operativa.

