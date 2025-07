Salva 19 gatti in Qatar e apre un cat café per ospitarli | Se non li avessi salvati sarebbero tutti morti

Dopo aver dedicato otto anni alla salvezza di gatti randagi in Qatar, Debbie Morgan ha deciso di tornare a Wolverhampton con 19 micie salvate dall'ignoto. Con l’aiuto della sorella, ha trasformato questa passione in un sogno realizzato: il cat café The Qattery. Un luogo speciale dove amore, cura e convivialità si incontrano, offrendo a questi mici una nuova vita e a noi un’esperienza unica. Continua a leggere.

