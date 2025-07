Brasile | premier cinese partecipa a sessione plenaria BRICS Summit

Il BRICS Summit di Rio de Janeiro si apre con un momento di grande rilievo: il premier cinese Li Qiang partecipa alla sessione “Pace, sicurezza e riforma della governance globale”. In un contesto internazionale in rapido cambiamento, il suo intervento sottolinea l’importanza di collaborare per un futuro più stabile e giusto. Con leader da tutto il mondo riuniti, questa sessione promette di tracciare nuove strategie per affrontare le sfide globali.

Dei leader presenti alla sessione plenaria "Pace e sicurezza e riforma della governance globale" della 17ma edizione del BRICS Summit posano per una foto di gruppo a Rio de Janeiro, in Brasile, ieri 6 luglio 2025. Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha pronunciato un discorso durante la sessione. Il primo ministro cinese Li Qiang interviene alla sessione plenaria "Pace e sicurezza e riforma della governance globale" della 17ma edizione del BRICS Summit a Rio de Janeiro, in Brasile, ieri 6 luglio 2025.

6 luglio 2025, Brasile - BRICS SI È APERTO IN BRASILE IL 17° VERTICE DEI BRICS Rio de Janeiro, 6 -7 luglio. I rappresentanti dei paesi dell'associazione riassumeranno i risultati del loro lavoro dall'inizio dell'anno in tre aree chiave: politica e sicurezza, eco Vai su X

