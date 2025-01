Anticipazionitv.it - Due allievi eliminati da Amici prima del Serale? Grande preoccupazione

Leggi su Anticipazionitv.it

è ritornato in onda su Canale 5 dopo la sosta natalizia e le eliminazioni sono già dietro l’angolo. Le puntate di questo inizio di 2025 sono state caratterizzate da forte tensione tra gli, in particolare per gli ultimi classificati di ciascun team. Lapuntata pomeridiana trasmessa a Gennaio aveva già annunciato che i risultati sarebbero stati svelati, e oggi finalmente i ragazzi hanno affrontato il verdetto. Scopriamo chi rischia seriamente di dover dire addio alla scuola di Maria De Filippi.: la classifica per il balloLe valutazioni sono state fatte suddividendo glitra ballo e canto. Per il team di Alessandra Celentano, l’ultima classificata è stata Chiara, mentre per Emanuel Lo non ci sono stati ultimi, considerando l’ingresso recente di Giorgia. Nella squadra di Deborah Lettieri, invece, il fanalino di coda è Dandy.