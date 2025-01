Ilrestodelcarlino.it - Correggese implacabile: 12 vittorie di fila

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Turno infrasettimanale col solito epilogo per la: la vittoria. Uno straordinario rendimento con dodici successi di. Uno a zero sul Rolo deciso nel finale; siamo al minuto 88, Carini, dopo un corner, la butta dentro e regala i 3 punti ai suoi. Numeri da urlo per la squadra di Correggio, un cammino che non conosce, almeno per ora, sconfitte, e una marcia spedita che ha proiettato i ragazzi di Ivano Rossi al primo posto con 45 punti. Il Rolo (che ha fatto una grande gara) resta, invece, a 16 punti in zona playout: non vince dal 10 novembre (7 gare senza successi). "Il Rolo ci ha messo in grande difficoltà", dirà a fine gare il tecnico biancorosso Ivano Rossi, che prosegue. "Hanno giocato con grande ritmo facendo la miglior prestazione di questa stagione. Noi dovevamo fare di più, ma ho visto umiltà e spirito di sacrificio.