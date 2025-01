Australian Open 2025 Sinner | Sensazione diversa rispetto allo scorso anno Contento di essere qui

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 8 gennaio– E’ stato sorteggiato il tabellone principale maschile dell’nella notte italiana (leggi qui). Le gare si svolgerdal 12 al 26 gennaio e gli Azzurri sono pronti a scendere in campo.Lo farà Jannik, detentore del titolo 2024, con il cileno Nicolas Jarry e nel primo turno: “È unaun po’– ha detto il campione italiano, come riporta l’Ansa – ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l’Happy Slam per un motivo”.Emozionato e sorridente, il numero 1 al mondo ha parlato della sua preparazione a Dubai: “Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile – ha spiegato, come prosegue l’Ansa – Volevo provare anche qualcosa di diverso.