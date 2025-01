Lanotiziagiornale.it - Assegno di inclusione, Calderone nega i ritardi ma i dati non ci sono

Altro che trasparenza. Isull’die sul Supporto formazione lavoro, i due sostituti del Reddito di cittadinanza, continuano a mancare. Ma per la ministra del Lavoro, Marina, non c’è alcun ritardo. Iper capire se le misure stiano o meno funzionando arriveranno. Con calma, però. Ben oltre il primo anno di applicazione delle misure.Al question time, alla Camera, la ministra risponde a un’interrogazione sulla pubblicazione deidel Movimento 5 Stelle, nella quale si sottolinea come sia passato il primo anno per l’Adi mentre per il Sfl il primo anno è finito addirittura a luglio. Eppure resta tutto un mistero.rivendica la presunta “efficacia” di queste misure. Difficile da valutare, perché al di là della povertà in aumento – che dimostra il contrario – non si hannoper capire se sia davvero così.