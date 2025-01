Ilrestodelcarlino.it - Asilo nido intitolato a don Corso

Con la riapertura martedì delle attività dei nidi d’infanzia, l’amministrazione comunale di Galeata con una cerimonia hail‘Primavera’ di via Togliatti a donGuicciardini, che aveva raccolto il testimone da don Giulio Facibeni alla guida dell’Opera Madonnina del Grappa di Rifredi. Sempre in mattinata ha riaperto le porte il‘La Rondine’ all’Opera Madonnina del Grappa in via Zannetti. Ha partecipato alle due inaugurazioni don Vincenzo Russo, presidente dell’Opera di Rifredi. Momenti importanti e una risposta concreta alle esigenze delle famiglie. "Il fatto che la comunità abbia risposto positivamente – commenta il sindaco Francesca Pondini – è un segno di quanto un servizio di questo tipo sia fondamentale e di come tanti luoghi di Galeata ricordino l’Opera, come quelli del suo fondatore don Giulio Facibeni, ovvero la sua casa di via IV novembre, l’abbazia di S.