Ilrestodelcarlino.it - Vandalizzata la mucca simbolo della gelateria: "E ora chi paga?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I vandali continuano a colpire. Purtroppo, imperterriti, bisogna aggiungere. Si è, infatti, registrato l’ennesimo episodio di inciviltà e questa volta non in uno dei punti più criticicittà, bensì ai danniCrazy Cow in viale Umberto Primo, porta di ingresso per il centro storico. Comprensibile la rabbia del titolare dell’esercizio, Niccolò Nalio, che ha postato la foto dei ‘ricordi’ lasciati dai teppisti con le bombolette spray alla statuae la firma sulla parete del negozio. "Tutto il quartiere – si legge nelle parole scritte sui social dal titolare – ha chiesto dov’era (la, ndr) durante i lavori di ristrutturazione. Tutti hanno ringraziato quando è tornata. E ora? Chi la rimette a posto? E chi deve spendere? Grazie per questi ragazzi così educati e socialmente utili.