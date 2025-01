Ilrestodelcarlino.it - Una raccolta di fondi per riportare la salma in Senegal e celebrare il funerale del giovane

"L’angelo dal cuore d’oro. Tutta la comunità di Gradara si raccoglie attorno alla famiglia di Baye, il ragazzo dal cuore d’oro che nella notte del 4 gennaio ha perso la vita in un gesto di generosità verso i suoi amici". E’ con queste parole che il Comune di Gradara, tramite social, ha lanciato unaper sostenere le spese per il trasporto delladelBaye Madjimby Mboup. La famiglia, infatti, ha deciso diilin. "Baye farà ritorno al suo paese d’origine e per questo chiediamo l’aiuto di tutta la comunità per sostenere il suo ultimo viaggio. Potete versare il vostro contributo sul seguente iban (IT10I0623067751000056854093, intestatario Seck Aram - causaleBaye). Grazie e buon viaggio Baye). "Baye è nato e cresciuto in Italia ed era molto legato alla sua città e ai suoi amici – racconta Carmen Pacini, responsabile del settore servizi sociali, educativi e demografici del Comune di Gradara -.