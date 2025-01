Ilfattoquotidiano.it - Trump insiste sul Canada, e posta la mappa a stelle e strisce. Tensioni con la Francia dopo le frasi sulla Groenlandia: “Non violi i confini Ue”

avere fatto riferimento, in conferenza stampa a Mar-a-Lago, tra le tante cose anche a un’ipotetica conquista “con la forza militare” del Canale di Panama e della(oltre che al cambio di nome del golfo del Messico in “golfo d’America”), Donaldha condiviso sul suo social Truth unain cui ilviene indicato come parte degli Stati Uniti. In un altro post il presidente Usa eletto ha inoltre condiviso una sagoma di Usa ericoperti dalla bandiera a, accompagnata dalle parole: “Oh!“. Quando mancano meno di due settimane al suo insediamento alla Casa Bianca prosegue con le sua provocazioni, causando la reazione di diversi governi del mondo. È intervenuto anche il ministro degli Esteri francese sottolineando che, sul caso, l’Unione europea non consentirà a nessuno “di violare i suoisovrani“.