Speed 08 01 2025 Guarda e capirai perché Candice è sottovalutata

Avete presente quella scena di Megamind dove Metro Man con la sua super velocità si fa un giretto per la città e vede ovviamente tutto al rallentatore, ecco è così che vediamo tutti noi, uno show che va al rallentatore, ciò rende noi dotati di super velocità? siamo noi? Okay cavolate a parte questa è la prima difesa die sarà contro Natalya che ha vinto un torneo eterno.’s Women championship:LeRae(c) vs Natalya Tempo-5:00I match titolati almeno hanno il permesso di durare 5 minuti, sono sempre pochi per raccontare una storia ma le 2 ci sono riuscite, in particolare la campionessa, la quale dopo aver subito diversi Snap Suplex dalla canadese continua a ritirarsi fuori dal ring per rifiatare. Ma non si è limita solo a giocare a Tom&Jerry, agisce anche nella maniera più giusta per far innervosire Natalya, la provoca, facendole perdere la concentrazione e a colpirla nei momenti più propizi, tipo col suo Missile Dropkick(mossa che improvvisamente è diventata mega mainstream in WWE).