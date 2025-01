SpaceX Crosetto | nessun accordo ma servono sistemi sicuri e potenti

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 8 gen. (askanews) – Non è stato approvato alcunconma c’è interesse persatellitari più. Così Guido, ministro della Difesa, riassume durante il question time alla Camera la posizione dell’Italia in merito alla vicenda Starlink. “Le nostre forze armate sono chiamate spesso a operare a tutela degli interessi nazionali, oggi più che mai, anche a grande distanza dall’Italia e non sempre in presenza di adeguati servizi e infrastrutture” ha fatto notare per poi proseguire sottolineando la presenza di forze italiane nel quadrante Indo-Pacifico, in Africa, Medio Oriente, Nord Europa, Est Europa, “ponendo in essere attività che richiedono comunicazione affidabile, sicura e continua, nonché connettività e servizi di posizionamento e navigazione.