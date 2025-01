Liberoquotidiano.it - Space X: Fratoianni, 'no a affidare sicurezza nazionale a monopolista privato'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ministro Crosetto mi ritengo soddisfatto a metà e preoccupato il doppio le devo dire la verità dalla sua risposta sui rapporti del governo italiani con le aziende di Musk , ci ha spiegato gli aspetti tecnici, ma ha omesso la questione fondamentale che è la ragione della nostra preoccupazione. La questione che stiamo ponendo sul tavolo non ha nulla a che fare con le idee politiche di Elon Musk o con le sue amicizie ma ha che fare con una questione fondamentale : in materia di infrastrutture strategiche, in materia die in materia di difesa, l'affidamento di uno Stato sovrano e sottoposto al controllo democratico ad unchiunque esso sia è un gigantesco problema politico". Così Nicoladi Avs replicando alle parole del ministro Crosetto nell'Aula di Montecitorio nel corso del question time, in cui Avs ha chiesto chiarezza nei rapporti fra governo di destra e le aziende di Elon Musk.