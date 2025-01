Inter-news.it - Silvetti e Perez, colpi Inter in prospettiva: c’è strategia chiara – Sky

L’ha messo nel mirino due ragazzi argentini, ossia Mateoe Tomas. Per entrambi, il club nerazzurro ha una.DOPPIO INVESTIMENTO – Non uno, ma due argentini ed entrambi del Newell’s Old Boys sono finiti nel mirino dell’(come raccontato nella giornata di ieri). Si tratta die Tomas. Il primo è un attaccante esterno classe 2006 (clicca qui per conoscere la sua scheda), il secondo è invece un centrocampista centrale del 2005. Come riferisce Sky Sport, entrambi si trovano sul taccuino di Piero Ausilio e Dario Baccin. Proprio quest’ultimo recentemente ha fatto un viaggio in Argentina per sondare alcuni giovani talenti sudamericani e da lì ha scovato questi due ragazzi del Newell’s Old Boys. L’ha una: fare un investimento infacendoli giocare almeno inizialmente nell’Under 23.