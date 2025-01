Pronosticipremium.com - Shomurodov tra Cagliari ed Empoli, Roma avvisata: chi il prossimo vice Dovbyk?

Tante, forse troppe le cose da fare per questanel mercato corrente. Ad una settimana dall’inizio delle danze, ancora nessun nuovo innesto per Ranieri, che ha dichiarato pubblicamente come la rosa vada puntellata per percorrere un resto di stagione in maniera più dignitosa di quanto fatto del 2024. Il tempo scorre e tutto tace per ora, con Ghisolfi chiamato ad accelerare. Se a centrocampo Bondo e il sogno Frattesi sono le piste percorribili, quasi sicuramente qualcosa cambierà in attacco.Tra San Siro e derby le prestazioni disono sicuramente migliorate, ma ora servono i gol che continuano a latitare, non solo nell’ucraino. L’unica alternativa di ruolo all’ex Girona è un Eldornon adeguato a certi livelli, che manca non di impegno e di buona volontà ma di qualità per determinati palcoscenici.