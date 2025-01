Donnaup.it - Rustici giganti sono perfetti per il Natale: morbidissimi e golosi

una vera leccornia. Piacciono a grandi e piccini e, nell’immaginario collettivo, rappresentano l’aperitivo per eccellenza! Grandissimi e, il morso affonda in un tripudio di sapori e di consistenze davvero invitanti.L’impasto arioso e leggero, il wurstel ben sodo al suo interno,un connubio imprescindibile.Regalate questa chicca deliziosa a chi amate: ospiti, parenti, tutti resteranno a bocca aperta di fronte a questo piccolo capolavoro casalingo. E voi vi sentirete appagate da tutti i complimenti che riceverete per aver cucinato con tanto amore un antipasto così squisito.Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!per ilPer queste ricetta procuratevi:latte caldo, 250 ml1 uovo grandezucchero, 45 gsale, 5 gfarina per tutti gli usi, 405 glievito secco istantaneo, 7gburro, 55 g10 pezzi di wurstel grandiper spennellare 1 uovo + 2 cucchiai di latteLa preparazioneVersate in latte una ciotola, inserite l’uovo, lo zucchero e il sale.