Pronosticipremium.com - Roma, i Friedkin hanno scelto: Antonello sarà il nuovo Ceo

Leggi su Pronosticipremium.com

Laha trovato il suoCEO. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessandroè statodalla proprietà giallorossa per ricoprire il ruolo, prendendo il posto lasciato vacante a settembre dall’ex amministratrice delegata Lina Souloukou. Il dirigente italiano, attualmente all’Inter, è pronto a lasciare la società nerazzurra per iniziare una nuova avventura a Trigoria. Si attende solo l’ufficialità con la firma sul contratto.La carriera diAlessandrovanta un curriculum di alto profilo. Laureato in Economia e Finanza presso l’Università degli studi di Bergamo, si è abilitato come Dottore Commercialista ed ha iniziato la sua carriera nell’ambito finanziario, lavorando in Deloitte & Touche. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali, approdando nel 2011 al mondo dello sport come direttore finanziario di Puma.