Mistermovie.it - Mister Movie | Jacob Elordi sostituirà Paul Mescal nel thriller post-apocalittico The Dog Stars

Leggi su Mistermovie.it

, conosciuto per il suo ruolo in Euphoria, potrebbe presto prendere ilo dinel prossimodiretto da Ridley Scott, The Dog. Secondo un rapporto di Variety,è attualmente in “trattative iniziali” per interpretare il ruolo principale nel film, dopo cheè stato costretto a ritirarsi a causa di impegni con il progetto antologia dei Beatles di Sam Mendes.in trattative per il ruolo principale in The Dogdi Ridley Scottera inizialmente assegnato al ruolo principale, ma le sue altre priorità professionali lo hanno portato a lasciare la produzione., già coinvolto in progetti di alto profilo come Saltburn e Priscilla, nonché nel prossimo Frankenstein di Guillermo del Toro, è in lizza per sostituirlo.