Calciomercato.it - L’Aia annuncia la VAR a chiamata: “Nessuno penserà di subire ingiustizie”

Leggi su Calciomercato.it

Si prospettano novità importanti per il calcio italiano. L’annuncio fa ben sperare: le dichiarazioni non lasciano dubbiNonostante l’introduzione della tecnologia, nel mondo del calcio le polemiche continuano ad essere davvero parecchi ogni fine settimana.la VAR a: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itLa VAR non è chiaramente bastata per azzerare gli errori arbitrali, ma sono davvero in pochi, a pensare che vada abolita. In molti, invece, sono convinti del fatto che la VAR apossa essere il passo successivo per ridurre ancor di più le sviste dei fischietti.Un passo al quale guarda anche. E’ Antonio Zappi a dirlo chiaramente: “sarà molto disponibile e interessata a qualsiasi tipo di sperimentazione, fermo restando che sarà l’Ifab a dire cosa fare – afferma il presidente ai microfoni di Sky Sport -.