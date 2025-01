Ilgiorno.it - Tecnologia e intuito artigianale: la montastampi conquista GM

Leggi su Ilgiorno.it

Suzzara (Mantova) – A Gravataì, città del Brasile meridionale nello stato del Rio Grande do Sul, General Motors ha uno dei suo stabilimenti di produzione. E fin lì è arrivata una piccola-grande eccellenza lombarda, richiesta dal colosso dell’automobile. Ai profani il nome dice poco, ai tecnici molto di più: si tratta di una macchina, un’attrezzatura di alta ingegneria meccanica, nata dall’inventiva di un tecnico-artigiano della Bassa mantovana e che stando il settore. Laallestita in Brasile è la più grande del mondo, può lavorare lamerati fino a 50 tonnellate, lunghi oltre 6 metri e larghi 2. Ma per capire meglio di che si tratta è necessario fare un salto di luogo e di tempo. Esattamente a Suzzara, nell’Attrezzeria Universal, che la crea e la esporta nel mondo.