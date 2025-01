Bergamonews.it - Stagione dei Teatri, al Donizetti “Rigoletto” di Giuseppe Verdi

Bergamo. Anche quest’anno, come da tradizione, ladeidella Fondazione Teatroospita una produzione deidi OperaLombardia, circuito regionale che riunisce le città di Brescia, Como, Piacenza, Pavia e, appunto, Bergamo, dove venerdì 10 gennaio (ore 20.00) e domenica 12 gennaio (ore 15.30) andrà in scena al Teatro, opera in tre attidi, su libretto di Francesco Maria Piave tratto dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse. Con la regia di Matteo Marziano Graziano e la direzione musicale di Alessandro D’Agostini, il nuovo allestimento del capolavoroano si avvale delle scene di Francesca Sgariboldi, dei costumi di Laurent Pellissier, delle luci di Cristian Zucaro. Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e Coro OperaLombardia diretto da Diego Maccagnola.